إسرائيل تقصف 3 منازل في مدينة رفح الفلسطينية

أعلن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قبل قليل سقوط شهيدان وعدد من الجرحى في غارات من طائرات الاحتلال على 3 منازل بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب خبر عاجل قبل قليل.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتستمر الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة في يومها الـ138 وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينين إلى أكثر من 29 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات في الوقت الذي يتم محاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية حسب المواثيق الدولية بحسب الدعوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا، في الوقت الذي عملت الولايات المتحدة على تعطيل قرار إيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من خلال استخدام وضع الفيتو.