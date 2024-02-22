تطبيق خفي بهاتف iPhone يغنيك عن وضعه في الأرز عند سقوطه بالماء

إذا كنت من مالكي هاتف iPhone فإنك عندما مررت بمشكلة سقوط هاتفك في الماء سواء بسكب كوب عليه بالخطأ أو سقوطه في الحوض، فكان أول ما يأتي إلى ذهنك النصيحة الشائعة بوضعه في وعاء به أرز للتجفيف، ولكن للأسف كشفت شركة آبل بأن تلك النصيحة هي خرافة، وطرحت حلًا بدلًا منها وهو استخدام ميزة تسمى «طرد الماء» الموجودة في الهاتف، طالما أن الهاتف مازال يستجيب للأوامر التي تعطيها له.

تطبيق Shortcut لطرد الماء من هاتف الـ iPhone

وتزود آبل هواتف آيفون بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ما يعني أنه يمكن أن يصمد حتى في عمق يصل إلى 5 أقدام (1.5 متر) تحت الماء لمدة 30 دقيقة، هذا يجعله مقاومًا للماء، ولكنه ليس بشكل كامل، حتى عندما يتم غمر الـهاتف في الماء لفترة أقل من ذلك، يمكن أن يتبقى الماء في الفجوات الصغيرة داخل الجهاز، ولطرد أي رطوبة متبقية، يمكنك الانتقال إلى تطبيق «Shortcut»، والذي يجب أن يكون مثبتًا بشكل مسبق ويمكن تنزيله من متجر التطبيقات.

كيفية عمل التطبيق وتشغيل ميزة الطرد

كل ما تحتاجه هو الانتقال إلى تطبيق «Shortcut»، واختيار «احصل على اختصار» للتأكد من أن ميزة طرد الماء متوفرة في التطبيق، وبمجرد القيام بذلك عليك اختيار اختصار طرد الماء، ثم «بدء» أو «بدء عملية طرد الماء»، وعندها ستسمع صوت يشير إلى إخراج الماء، وبعدها بـ15 ثانية ستظهر رسالة تفيد بأن العملية قد اكتملت، ويمكن لعملية طرد الماء أن تكون مرئية حيث سيخرج من مكبر الصوت من الأسفل أو الأعلى من الشاشة، وذلك كما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

يمكنك أيضًا استخدام مساعد آبل الرقمي «سيري» للقيام بذلك ببساطة عن طريق قول جملة «مرحبًا سيري، طرد الماء» لهاتفك، وبذلك طريقة «طرد الماء» ستعمل أيضًا على سماعات AirPods الخاصة بك، ولكن من الحكمة أن تتخلص من أكبر قدر ممكن من الماء منها أولاً، وطالما أن سماعات AirPods متصلة بهاتفك الـ iPhone، يجب أن تقوم السماعات الصغيرة بطرد الرطوبة من خلال الاهتزاز تمامًا مثل هاتفك، ولكن كل ذلك لن يكون بفائدة لو تم غمر الهاتف في الماء لفترة طويلة ، فإذا اخترق الماء الأجزاء الداخلية للـ iPhone، فقد يتسبب في حدوث تآكل يجعل من الصعب العمل به بشكل طبيعي.

أصل حيلة وضع الهاتف في الأرز

وكشفت آبل مؤخرًا أن النصيحة الشائعة بوضع الآيفون في وعاء به أرز إذا تعرض للماء قد يتسبب في تلفه، وذلك لأن الفكرة وراء هذه النظرية هي أن الأرز الجاف يعمل كمادة امتصاص، تشبه أكياس الجيل السيليكا التي تمتص الماء من الهاتف، ولكن في الواقع الأرز لا يعمل بهذه الطريقة، وترك الهاتف في الأرز قد يعيق تدفق الهواء، وبدلاً من ذلك قم بتقريب الهاتف بلطف على يدك للتخلص من السائل الزائد،، وجرب خاصية «طرد الماء»، ثم اتركه لمدة تصل إلى 24 ساعة في مكان جاف مع تهوية جيدة.