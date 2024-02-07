في وضح النهار وأمام الناس.. لص يسرق هواتف «آيفون» بأمريكا (فيديو)

نشرت قناة «الحدث»، عبر حسابها على موقع «إكس»، تويتر سابقا، فيديو يظهر فيه لص مقنع يرتدي ملابس رياضية سوداء، ويسرق مجموعة من هواتف «آيفون» إصدارات حديثة من محل لبيع أجهزة التليفونات المحمولة في إحدى الولايات الأمريكية.

في وضح النهار وأمام الزبائن.. لص يسرق هواتف آي فون من متجر آبل في أوكلاند بولاية #كاليفورنيا الأميركية#أميركا#الحدث pic.twitter.com/9ZBzzW8N1k — ا لـحـدث (@AlHadath) February 7, 2024

الاكتفاء بالمشاهدة

ويسرق الرجل ذو البشرة السمراء من متجر آبل في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورانيا الأمريكية دون أي تدخل من أحد الأشخاص، خشية أن يكون مسلحا أو معه أشياء خطيرة، لدرجة أن أمن المحل نفسه لم يتدخل واكتفى الجمهور بمشاهدة الشخص يسرق الهواتف.

معلومات عن شركة آبل

وآبل هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات مقرها في كوبرتينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، وهي صاحبة أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية وتحتل المركز الرابع في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية من حيث مبيعات الوحدات وثاني أكبر شركة في العالم، وهي أحد الشركات الـ 5 الكبار للتكنولوجيا في العالم بجانب شركات ألفابت وأمازون وميتا ومايكروسوفت، وظهرت الشركة لأول مرة في 1 إبريل 1976 على يد ستيف جوبز، ستيف وزنياك ورونالد واين لتطوير وبيع أجهزة كمبيوتر وزنياك أبل 1 الشخصية.

معلومات عن كاليفورنيا

أما ولاية كاليفورنيا مقر الشركة في أكثر ولاية في ولايات المتحدة الأمريكية الـ 50 بها عدد سكان وثاني أكبر ولاية في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية بها عدد سكان بعد مدينة ساو باولو التي تقع في دولة البرازيل صاحبة أكبر عدد سكان في قارة أمريكا الجنوبية والدولة الوحيدة التي تتحدث البرتغالية في قارة لسانها إسباني.