تسرق الحسابات البنكية.. احذر تقنية خطيرة في هواتف آيفون

سرقة الحسابات البنكية والمصرفية، أصبحت هدفا لمخترقي الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها، إلا أن العديد من الأشخاص يجهل التعامل مع تلك البرامج أو معرفتها، ووفق ما أعلنته إحدى شركات الأمن السيبراني، عن وجود تقنية خبيثة في هواتف آيفون للسرقة البنكية.

تقنية تسرق الحسابات البنكية

التقنية خبيثة تُسمى «GoldPickaxe» من نوع «تروجان»، تستهدف مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد لسرقة الحسابات البنكية والمصرفية الخاصة بهم، دون أن يدركها مستخدمو الهواتف المحمولة، وذلك بعد أن استهدفت تلك التقنية أول مرة نظام أندرويد.

من المحتمل أن تكون التقنية على درجة عالية من الخطورة، إذ تجمع بيانات مستخدمي هواتف آيفون، مثل التعرف على الوجه والرسائل النصية القصيرة التي بدورها تكون قادرة على سرقة الحسابات المصرفية، وفق ما نشره موقع «البوابة العربية للتقنية».

الذكاء الاصطناعي يساعد المخترقين على السرقة

وعن طريق الذكاء الاصطناعي، ينشئ المخترقون صورا مزيفة للوصول إلى الحسابات المصرفية لمستخدمي الهواتف، ويمكن تزييف الصور الشخصية بناءً على المعلومات التي يتم إدخالها للتطبيق، لذلك لا بد من الحفاظ على الصور الشخصية أو البيانات الشخصية بكلمات مرور لمستخدمي الهواتف المحمولة، حتى لا تتعرض للسرقة، وفق ما أوضحه خالد يسري، خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال حديثه لـ«الوطن».

بعد أن تمكنت «أبل» من إزالة التطبيق المشبوه، لجأ المخترقون إلى إقناع مستخدمي هواتف آيفون بتثبيت الملف الضار وتنزيله من خارج متجر التطبيقات، وعند تثبيته يتمكن المخترقون من جمع البيانات التي يحتاجون إليها، لذلك يجب عدم الانسياق وراء أي من اللينكات أو التطبيقات المجهولة، خاصة أن المتجر يعمل على مراجعة تطبيقاته التي يصدرها للمستخدمين، حفاظًا على سلامة البيانات الشخصية ومنعها من الاختراق، حسب «يسري».