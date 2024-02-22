«الدفاع الروسية»: تدمير 471 مسيرة أوكرانية في 5 أيام

كبّد الجيش الروسي في الأيام الأخيرة الجيش الأوكراني خسائر فادحة، حيث تقدم على جميع محاور القتال، وسيطر على مدينة أفدييفكا الأوكرانية، وحسبما أعلنته صحيفة «روسيا اليوم» نقلا عن وزارة الدفاع الروسية فقد وصلت حصيلة خسائر الجيش الأوكراني في الخمس أيام الأخيرة إلى «5205» قتلى، وتدمير «471» مسيرة.

قتال مشتعل بين روسيا وأوكرانيا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تقريرها للعمليات العسكرية، وكشفت فيه قتال مشتعل بين القوات الروسية، والأوكرانية على مختلف محاور القتال بعد سيطرة الجيش الروسي على مدينة «أفدييكفا».

وجاء بيان الدفاع الروسية عن صد قواتها لـ5 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

تعليق وزارة الدفاع الروسية

وفي محور دونيتسك قالت الدفاع الروسية إن قواتها عززت تحصيناتها، وسيطرتها على مواقع هامة في المدينة، وكبدت الجيش الأوكراني خسائر في الأرواح، والعتاد، والمعدات العسكرية.

وفي محور «أفدييفكا» آخر مكاسب الجيش الروسي قالت وزارة الدفاع إن قواتها عززت تحصيناتها، وصدت 7 هجمات أوكرانية.

تدمير محطة رادار

على محور جنوب دونيتسك أعلنت الدفاع الروسية عن صد قواتها هجوم أوكراني، وتدمير محطة رادار من نوع «AN/TPQ-37»، وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها لحماية هذه الأقاليم وضمتها بعد تنفيذ استفتاءات فيها وسط اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على الحرب ودعمهم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.