«القومي لذوي الإعاقة»: «أسرتي قوتي» تستمر 3 سنوات بهدف التوعية بحقوق ذوي الهمم

قال الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس حرص على ضم مبادرة «أسرتي قوتي» الخاصة بدمج ذوي الهمم للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرةً إلى أن المبادرة تستمر على مدار الـ3 سنوات من 2022 حتى 2025.

دور الأسرة في تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة

وأضاف «كريم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مبادرة «أسرتي قوتي» تؤكد أهمية دور الأسرة في تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لهم دور مهم للغاية في المجتمع المصري، لذلك تحرص المبادرة على توعية الأسرة ككل بكيفية التعامل مع شخص من ذوي الهمم وطرق تمكينه، موضحة أن التوعية لا تقتصر على الأب والأم فقط، وإنما كل الأفراد سواء أخ أو أخت أو عم وهكذا.

أهداف مبادرة «أسرتي قوتي»

وتابع أن مبادرة «أسرتي قوتي» هدفها دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمكين الأسرة نفسها، كما تحرص المبادرة على توعية الأسرة بالحقوق والقوانين وكل الخدمات التي تقدمها الدولة لأبنائها من ذوي الهمم.