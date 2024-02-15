تفاصيل حملة «أسرتي قوتي» لرفع الوعي ودمج ذوي الإعاقة في المنيا

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع محافظة المنيا ورش عمل تحت عنوان «تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم»، بمقر مكتبة مصر العامة، ضمن المبادرة القومية «أسرتي قوتي»، التي أطلقها المجلس في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المٌشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، استمرار فعاليات المبادرة حتى عام 2025 لتشمل جميع المحافظات، حيث تهدف المٌبادرة إلى توعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم من خلال الفعاليات وورش العمل وندوات التوعية.

وتعتمد المبادرة على محاور رئيسية تشمل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمعلومات، وتوعيتهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون رقم «10» لسنة 2018، من خلال تعريفهم بإجراءات تلقي الخدمات من مختلف الجهات، وتقديم الدعم النفسي والإرشاد الأسري، ويتم تقديمه من قبل أخصائيين نفسيين واجتماعيين.

وشهدت الورش مشاركة العديد من الجهات المعنية بقضايا ذوي الإعاقة، مثل: مديرية التربية والتعليم، الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، مديرية الشباب والرياضة، وفرع ثقافة المنيا.

تهيئة الأماكن العامة وإتاحتها لذوي الإعاقة

وتناولت الورش العديد من الموضوعات الهامة، مثل دور الدولة في تهيئة الأماكن العامة وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراءات الحصول على التعليم الدامج والرياضة والترفيه وبطاقة الخدمات المتكاملة والخدمات الثقافية، ودور الأسرة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخرجت الورش بعدد من التوصيات الهامة، منها ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، أهمية توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواجباته تجاههم، وضرورة توفير المزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعد مبادرة «أسرتي قوتي»، خطوة مهمة نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.