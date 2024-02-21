معلومات عن كلية علوم ذوي الإعاقة بجامعة الزقازيق.. تقدم خدمات مهمة لذوي الهمم

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا، تستعرض فيه ما تقدمه جامعة الزقازيق وتحديدًا كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل من خدمات لذوي الهمم.

خبراء يقدمون الخدمات

وقال الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق والمشرف على كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، إنه يجري استقبال الأطفال ذوي الإعاقة وذويهم وتقديم لهم خدمات مجانية، واستشارات تُقدم للجهات الخارجية عند الحاجة لها، موضحًا أن الخدمات تُقدم من خلال خبراء متخصصين على مستوي عالي من الكفاءة.

مساعدة 70 حالة يوميًا

وأوضح نائب رئيس جامعة الزقازيق والمشرف على كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل أنه يجري تقديم خدمات لحوالي 50 إلى 70 حالة يوميًا داخل المعامل، ما بين تكامل حسي، والتخاطب، وصعوبات التعلم والإعاقة البصرية والسمعية، والتخاطب، والقياس والعلاج بالفن والرسم.