عضو بـ«التنسيقية»: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» سيذكرها التاريخ

أشاد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن التاريخ سيذكرها ضمن المواقف المصرية الواضحة والثابتة فى دعم القضية الفلسطينية منذ نشأتها .

مرافعة مصر أمام محكمة العدل

وأكد الباز في بيان أن مصر دولة سلام ولطالما نادت لإحياء مسار السلام، محذرة من توسعة رقعة الصراع في قطاع غزة إلى المنطقة، والذي سيكون عواقبه وخيمة على العالم بأثره، لافتا الي أن اسرائيل انتهكت كل القوانين والأعراف الدولية.

الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر إلى أن المرافعة سلطت الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين والتي استمرت لـ75 عامًا بحجة الدفاع النفس، مشددا أنه لابد أن يعرف العالم حقيقة الوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيين العزل من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أنّ كلمة مصر أكدت أن ما تقوم به إسرائيل الآن في قطاع غزة وما تلوح للقيام به في رفح الفلسطينية، لن يمر مرور الكرام ومرفوض شكلا وموضوعا من الدولة المصرية، التي لطالما وضعت القضية نصب أعينها باعتبارها أمنا قوميا عربيا.