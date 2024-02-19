26 دولة أوروبية تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح الفلسطينية

حذرت جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر، الاحتلال الإسرائيلي من شن هجوم على رفح الفلسطينية، لأن ذلك سيشكل كارثة لنحو 1.5 مليون لاجئ، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

الهجوم على رفح سيكون كارثيا

وقال وزير الخارجية الأيرلندي، ميشيل مارتن إن الهجوم على رفح سيكون كارثيًا للغاية.

دعت دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر في بيان مشترك إلى «وقف إنساني فوري من شأنه أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين وتقديم المساعدة الإنسانية».

المجر الحليف الوثيق لحكومة الاحتلال الإسرائيلي

وصدر البيان باسم وزراء خارجية 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وأشار دبلوماسيون إلى أن المجر الحليف الوثيق للحكومة للاحتلال الإسرائيلي هي الدولة الوحيدة التي لم توقع.

وقال الوزراء «نطلب من حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم القيام بعمل عسكري في رفح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل ومنع توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تمس الحاجة إليها».

ويستعد الاحتلال الإسرائيلي لشن غزو بري لمدينة أقصى جنوب غزة، التي وصفها بأنها آخر معقل لسيطرة الفصائل الفلسطينية بعد قرابة خمسة أشهر من القتال.

ويتهم الاحتلال الإسرائيلي مقاتلي الفصائل بالاختباء بين المدنيين، وهو أمر تنفيه الفصائل حتمًا، وتقول إنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.