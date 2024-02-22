قرارات مهمة لرئيس الوزراء بشأن إنشاء القطار الكهربائي السريع

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 8 الصادر بتاريخ الخميس 22 فبراير 2024، عدة قرارات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 175 لسنة 2024، حول مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع «6 أكتوبر - الأقصر – أسوان – أبو سمبل» في المسافة من 6 أكتوبر حتى الأقصر بطول 680 كيلومترا من أعمال المنفعة العامة.

ونصت مواد قرار رئيس الوزراء على التالي:

المادة الأولى

يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 المشار إليه، بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ ورشة صيانة القطارات وتعديل مواقع بعض المحطات وتعديل المسار في بعض المناطق بمشروع إنشاء الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع «6 أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل» في المسافة من 6 أكتوبر حتى مدينة الأقصر، على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.

المادة الثانية

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضي والعقارات الإضافية المشار إليها في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.

المادة الثالثة

ينهي تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

المادة الرابعة

تستبدل الخرائط المساحية المرفقة بالقرار، بالخرائط المساحية المرفقة بقراررئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 المشار إليه.