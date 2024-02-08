«سيمنس موبيليتي»: مشروع القطار الكهربائي السريع يوفر الآلاف من فرص العمل

أشاد مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي، قائد تحالف «سمنيز - أوراسكوم - المقاولون العرب» المنفذ لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، بحرص الحكومة المصرية على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، واصفا إياه بالـ«عملاق»، ويسهم في خلق الآلاف من فرص العمل، وتحقيق التنمية وخدمة مجالات الصناعة والزراعة والسياحة في مصر.

مستقبل قطاع النقل

وقال مايكل بيتر في تقرير صادر عن وزارة النقل: «نتشرف بشراكتنا القوية والاستراتيجية مع وزارة النقل المصرية للمساهمة معًا في صياغة مستقبل قطاع النقل والمواصلات في مصر».

وأضاف أن شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة تُعد وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع، وتسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القائمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

خلق محاور تنمية جديدة

وبحسب تقرير وزارة النقل يسهم المشروع في خلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى، ويجرى تنفيذه على ثلاثة خطوط تربط القاهرة بمختلف المحافظات والموانئ بما يحقق مفهوم النقل متعدد الأغراض، ويوفر فرص عمل مباشرة تبلغ حوالي 36 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة.