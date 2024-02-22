برلماني: المحور الاقتصادي أولوية بالحوار الوطني.. وسيتضمن جدولا زمنيا للحلول

قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنَّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإكمال جلسات الحوار الوطني فيما يخص المحور الاقتصادي، نابعة من شعور الرئيس بالمواطن المصري وسعيه في سبيل توفير حياة أفضل للشعب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أولوية المحور الاقتصادي في الحوار الوطني

وأضاف «إسماعيل» خلال مكالمة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc» أنَّ المحور الاقتصادي له الأولوية في الحوار الوطني الآن، لافتًا إلى أنَّ جلسات الحوار الأسبوع المقبل، ستكون استكمالًا لما شهدته المرحلة الأولى، إذ جرى الانتهاء من توصيات لجان الزراعة والصناعة والسياحة، بالإضافة إلى لجان أخرى سيتمّ التركيز عليها في المرحلة الثانية، مثل لجنة عجز الموازنة والتضخم والاستثمار العام المباشر ولجنة العدالة الاجتماعية.

توصيات تتسم بقابلية التطبيق

وأشار إلى أنَّ الحوار الوطني في مرحلته الثانية سيكون أكثر تفصيلًا ودقة، إلى جانب وجود توصيات تتسم بقابلية التطبيق على مدى قصير أو متوسط المدى، باعتبار أننا نتعامل وفقًا لواقع محلي يعاني من أزمة اقتصادية، مضيفًا أنَّ هناك توجيه من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لكل الوزارات لحضور جلسات الحوار الوطني.

وأكّد عضو مجلس النواب أنَّ الحكومة هي من ستحدد الأوراق الاقتصادية الخاضعة للمناقشة، لأنّها ستدل كل أطراف الحوار على المشكلات والقضايا المطروحة، وسيجرى وضع جدول زمني للحلول بجانب متابعة التنفيذ.