«الحوار الوطني» في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية: مصر تسعى لتحقيق حياة كريمة لشعبها

أكدت إدارة الحوار الوطني، في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أن الدولة المصرية تؤمن بأن العدالة الاجتماعية الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار المجتمع.

أضافت في بيان، أن مصر تحرص دائماً على توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر وتحقيق الحياة الكريمة لكل المصريين.

وتابع الحوار الوطني: «يتجلى ذلك في جلسات الحوار الوطني الذي يؤسس لحقبة جديدة من العدالة الاجتماعية، توفر الخدمات الأساسية وفرص العمل اللائق وتضمن حماية كريمة للجميع، إيماناً من الدولة أن العدالة الاجتماعية هي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية، فهي حجر الزاوية وأساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي».