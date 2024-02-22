رئيس البنك الزراعي يبحث تنمية الثروة الحيوانية بالتعاون جامعة الإسكندرية

التقى علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بالدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي في المحافظات الحدودية والمناطق التنموية الجديدة.

وناقش الجانبان القضايا المتعلقة بالتنمية الزراعية خلال اللقاء، الذي أقيم في المركز الرئيسي للبنك الزراعي المصري، مؤكدين على نتائج الاجتماع الأول الذي جمع الجانبين بمقر جامعة الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات ومسئولي البنك والجامعة.

البنك الزراعي يحرص على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة

أعرب علاء فاروق خلال اللقاء عن حرص البنك على تعزيز أواصر العلاقات مع كافة مؤسسات الدولة، بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي في خدمة كل القطاعات الإنتاجية خاصة في القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد بمستوى العلاقات مع كل الجامعات والمراكز البحثية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية لتلك الجهات في تحقيق التنمية الزراعية، مؤكداً أن جامعة الإسكندرية تعد واحدة من أعرق الجامعات في العالم ومنارة علمية تزخر بخبرات أكاديمية كبيرة في مختلف المجالات.

تعاون البنك والجامعة يستهدف تحفيز ريادة الأعمال بين الطلاب

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إلى أن اللقاءات المتتالية مع رئيس جامعة الإسكندرية الهدف منها خلق فرص جديدة للتعاون بين البنك والجامعة لتحقيق أقصى استفادة من الشراكة التي تدمج بين الخبرات الأكاديمية للجامعة والفرص التمويلية التي يتيحها البنك.

وأكد أن البنك الزراعي المصري يستهدف أيضا التعاون مع جامعة الإسكندرية في تحفيز ريادة الأعمال بين أوساط الطلاب، وتشجيعهم لإطلاق مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والابتكار الرقمي والتكنولوجي.

ولفت الدكتور عبد لعزيز قنصوه خلال اللقاء إلى أن اللقاء يأتي بغية تعزيز التعاون بين نتائج البحوث العلمية التي تنتجها جامعة الإسكندرية في مجالات التنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي، والاستفادة القصوى من الفرص التمويلية التي يتيحها البنك وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحفيز الإنتاج في المناطق التنموية الجديدة.