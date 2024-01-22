علاء فاروق يكشف دور البنك الزراعي المصري في مشروعات «حياة كريمة»

أكد علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، أنه تم ضخ 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية خلال عام 2023.

هناك حرص كبير من البنك الزراعي على تمويل صغار المزارعين والمربين

وأضاف فاروق خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حرصا كبيرا من البنك الزراعي المصري على تمويل صغار المزارعين والمربين لتشجيعهم على تربية الأبقار المحسنة وراثياً عالية الإنتاجية.

وعن دور البنك الزراعي في مشروعات حياة كريمة، أشار علاء فاروق إلى أن البنك له دور أساسي في مشروعات حياة كريمة، وتم إصدار نحو 500 كارت معاشات و2.3 كارت ميزة ضمن مشروعات حياة كريمة.

تطوير أكثر من 200 فرع بنكي في قرى حياة كريمة

وتابع: تم تطوير أكثر من 200 فرع بنكي في قرى حياة كريمة، تم ضخ نحو 640 مليون جنيه ضمن قوافل البنك في باب رزق، والتي استحوذت السيدات عليها بنحو 65%، مشيرا إلى أن هناك 44 ألف عميل استفادوا من القروض، ووصلت نسبة التعثر إلى أقل من 3%.