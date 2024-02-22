أول أيام شهر رمضان 2024.. كم يتبقى على الشهر الكريم؟

يتوقع علماء الفلك أن شهر شعبان هذا العام قد لا يكتمل 30 يومًا، ليحل محله شهر رمضان بعد 29 يومًا فقط، وهو اليوم الذي تجرى فيه رؤية هلال رمضان، لتصيب توقعات الفلك أو يكتمل الشهر 30 يوما.

أول أيام شهر رمضان

بعد إتمام 29 يومًا من شهر شعبان الجاري، والذي سيوافق 10 من شهر مارس المقبل، سينتظر الملايين من المسلمين استطلاع هلال شهر رمضان، وإذا أصابت الحسابات الفلكية سيكون أول أيام رمضان هو يوم الاثنين الموافق 11 مارس، وقد يكتمل شهر شعبان 30 يوما ليكون أول أيام شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر نفسه.

وشهر رمضان هو «التاسع» في التقويم الهجري، ويُعدّ من أهم الشهور الإسلامية التي ينتظرها ملايين المسلمين في شتى بقاع الأرض، وفيه يُفرض صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، ويُطلق على رمضان عدة أسماء أبرزها «شهر القرآن».

فضل شهر رمضان

جعل الله شهر رمضان بابا لمغفرة الذنوب والتوبة إليه، فهو شهر الغفران، وتكفير الذنوب والسيئات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» رواه مسلم، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غُفِر له ما تقدم من ذنبه»، وقال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وقال أيضا: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»، ومن جملة فضائله:

وفضل الله بعض الأيام على بعض، وبعض الشهور على بعض، فاختص الله شهر رمضان بفضائل عظيمة، ففيه أُنزل القرآن، والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم، إذ يقول الله تعال: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ» (البقرة:185)، وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أنزلت صحف إبراهيم علىه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان» رواه أحمد.