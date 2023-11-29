مرحب شهر الصوم.. أول أيام رمضان في السعودية لعام 2024

أعلنت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن أول أيام شهر رمضان في السعودية عام 2024 ستكون يوم الاثنين، الموافق 11 مارس 2024، ومن المتوقع أن يستمر الشهر لمدة 30 يومًا، وبالتالي يبقى حوالي 101 يوم على بداية شهر رمضان.

أول أيام شهر رمضان في السعودية لعام 2024

ووفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن أول أيام شهر رمضان في السعودية لعام 2024، وسيكون بعد غرة شهر جمادى الآخرة في عام 1445 هـ ستكون يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 من الناحية الفلكية.

عادات وتقاليد السعودية في شهر رمضان لعام 2024

وفي شهر رمضان 2024، يتحلى المواطنون بروح المشاركة والاحتفال بالشهر الفضيل، ويحرص الناس على شراء الفوانيس والزينة الرمضانية التي تضفي جوًا مميزًا ومبهجًا على المنازل والأحياء، كما يتمتعون بالعزومات والتجمعات العائلية ويستمتعون بالعروضات التي يقدمها الأصدقاء، ويتم جمع أفراد الأسرة والأصدقاء معًا لتناول وجبة الإفطار والسحور، حيث تصبح هذه الفترة فرصة للتواصل وتقوية الروابط العائلية والاجتماعية.

صلاة التراويح في شهر رمضان في السعودية لعام 2024

وفي شهر رمضان، يتم تنظيم صلاة التراويح في المساجد بعد صلاة العشاء، ويحرص معظم المواطنين على المشاركة في هذه الصلاة الخاصة، حيث يتم قراءة أجزاء من القرآن الكريم في كل ليلة من ليالي رمضان، وتعتبر صلاة التراويح فرصة للمسلمين للتواصل مع الله والاستماع إلى كلامه في جو من الخشوع والتأمل.