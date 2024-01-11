بعد إعلان أول أيام شهر رجب.. اعرف كم تبقى على رمضان

بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك» أن غدا الجمعة 12 يناير هو المتمم لشهر جمادى الآخر 1445، والسبت 13 يناير هو أول أيام شهر رجب المبارك لعام 1445 هجريا، يتساءل كثير من المسلمين حول العالم عن عدد الأيام المتبقية على قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك للاستعداد له وحساب الأيام المتبقية على اسقباله، وذلك نظرا للقيمة الكبيرة التي يعطيها المسلمون والإسلام لشهر رمضان المبارك، إذ ينتظر المسلمون هذا الشهر كل عام لتجديد روحهم ويتقربوا إلى الله عز وجل.

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان

وبعد الإعلان عن موعد بداية شهر رجب المبارك وهو السبت 13 يناير يكون متبقي 60 يوما على حلول شهر رمضان المبارك، وشهر رمضان هو شهر فضله الله عز وجل على سائر السَّنَة بنزول القرآن الكريم فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ ، وقد ميز الله هذا الشهر الكريم بأن أمر بصيام نهاره؛ فقال: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ .

فضل شهر رمضان

ومع بداية شهر رجب وبيان فضله، فإن جميع المسلمين يتأهبوا لاستقبال هذا الشهر الفضيل، وذلك بالعديد من العبادات التي لها أثرعظيم وهي الصوم لأنها عبادة لها أثرٌ عظيمٌ في حياة الفرد والمجتمع؛ فهو يعود الإنسان على الصبر وتحمل المشاق ويرقق المشاعر والأحاسيس، كما أن للصوم فوائد ودلالات كثيرة، فهو يربط العبد بربه وخالقه، وفقا لدار الإفتاء.

وأوضحت دار الإفتاء أن المسلمين ينتظرون هذا الشهر لأنه شهر المغفرة والعتق من النار، لذلك يحاول الجميع أن ستغل هذا الشهر، وهو الشهر الوحيد الذي ذُكر باسمه في القرآن الكريم.