طرح وزن جديد لعبوات الشاي في الأسواق غدا بعد قرار وزير التموين

تشهد الأسواق التجارية بدءًا من غدٍ الجمعة العمل بقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالسماح للمصانع والشركات بإنتاج وزن جديد لعبوات الشاي الموجودة في الأسواق، وضخ وزن جديد وهو عبوة 200 جرام، وفقًا للقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2024 المنشور في عدد الوقائع المصرية رقم 44 المنشور اليوم الخميس 22 فبراير 2024.

وزن جديد لعبوات الشاي في الأسواق

ونص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، على التالي:

- تضاف عبوة وزن 200 جرام صافس إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه.

- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ما الأوزان الموجودة في الأسواق لعبوات الشاي؟

وكانت الأسواق التجارية، شهدت منذ 27 يوليو الماضي تطبيق قرار سابق للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإضافة أوزان جديدة إلى عبوات الشاي الموجودة في الأسواق، وهي (30 جراما و70 جراما و90 جراما) والتي تم إضافتها إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع وهي أوزان 20 جراما و40 جراما.

هل الأوزان الجديدة بديلة عن الأوزان القديمة؟

فيما أوضحت مصادر بوزارة المتوين في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأوزان الجديدة لعبوات الشاي ستُضاف إلى الأوزان الموجودة بالفعل في الأسواق، وأنّها ليست بديلة عنها.