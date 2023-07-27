«التموين»: 3 أوزان جديدة لعبوات الشاي تشهدها الأسواق بداية من اليوم

تشهد الأسواق التجارية، بدءا من اليوم الخميس 27 يوليو 2023، العمل بقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإضافة أوزان جديدة إلى عبوات الشاي الموجودة في الأسواق، بعد السماح للمصانع والشركات بضخ 3 أوزان جديدة، وفقا للقرار الوزاري رقم 99 لسنة 2023.

أوزان عبوات شاي جديدة في الأسواق

تضم الأوزان الجديدة (30 جرام و70 جرام و90 جرام) تضاف إلى أوزان عبوات الشاى المعدة للبيع والمنصوص عليها بالمادة (1) من القرار رقم 283 لسنة 1998.

أوزان قديمة لعبوات الشاي

أوضحت مصادر بوزارة المتوين في تصريحات لـ«الوطن» أن الأوزان الجديدة لعبوات الشاي تُضاف على الأوزان الموجودة بالفعل في الأسواق، والتي يأتي من بينها أوزان 20 جرام و40 جرام، موضحة أنها ليست بديلا عنها.

وضافت المصادر أن الهدف من إضافة أوزان عبوات شاي جديدة إلى الأِسواق، هو إتاحة أوزان متعددة أمام المستهلك ليختار ما يناسبه.