وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان في شبرا بالقليوبية: السلع متوافرة

وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، رسالة طمأنة للمواطنين بأن كافة السلع الغذائية ومستلزمات الأسر المصرية متوافرة بكميات كبيرة تكفي كل الاحتياجات في معارض أهلًا رمضان ومنافذ مبادرة تخفيض الأسعار، والأسواق وكل مبادرات الدولة الخاصة بدعم المواطن خلال شهر رمضان، وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، خلال افتتاح معرض أهلا رمضان في محافظة القليوبية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 25 و 30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية، وبكميات تكفي الجميع قائلًا: «اطمئنوا».

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، معرض أهلًا رمضان، في ميدان المؤسسة بمحافظة القليوبية.

وجاء ذلك بحضور المستشار حمدي أبو العينين نائب أول الغرفة، والدكتور إبراهيم عبدالصمد وعفيفي إبراهيم، أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وميرفت إبراهيم مدير عام المعارض بالغرفة التجارية.

الأسعار متميزة في أهلًا رمضان بالقليوبية

وقال وزير التموين خلال تصريحات صحفية لوسائل الإعلام على هامش الافتتاح، إن الأسعار متميزة جدًا، خاصة المنتجات التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، وكل العارضين في المعرض قاموا بعمل تخفيضات حقيقية على السلع المعروضة في المعرض للمستهلك.

السلع متوافرة بكميات كافية بمعارض أهلًا رمضان

ومن جانبه، قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن معارض أهلًا رمضان بالمحافظة، لم تشهد نقصا في السلع، وسوف يتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائية.

وأضاف المحافظة، إن المعرض يشهد مشاركة قوية من العارضين وبتخفيضات كبيرة وجميع السلع متوافرة وفي متناول الجميع، كما أن معرض أهلًا رمضان ممتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين ما يخفف عن كاهل المواطن البسيط.