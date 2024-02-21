بشرى سارة قبل رمضان.. «التموين» تخفض سعر زجاجة الزيت

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيها، بدلا من 70 جنيها، وذلك في كل معارض وشوادر «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

تخفيض سعر زيت الخليط

وأكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع الغذائية والتموينية آمن ويكفي لما بعد شهر رمضان نحو 4 أشهر، مشيرا إلى أنه يجرى طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر أهلا رمضان، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كل محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.

وقال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه جرى إصدار تعليمات لكل الشركات التابعة للقابضة والمشاركة في أهلا رمضان بتطبيق قرار وزير التموين بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيها بدلا من 70 جنيها، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وأكد الدكتور وصفي عبد الله، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف، خلال جولة تفقدية في المحافظة بمشاركة المركز الاعلامي بوزارة التموين، أنه جرى إقامة 3 معارض أهلا رمضان في محافظة بني سويف ببندر بني سويف والواسطة وإهناسيا، وذلك من إجمالي 7 معارض مستهدف إقامتها خلال الشهر الجاري، بتخفيضات تصل إلى 25%.

وأضاف أن المعرض الواحد يضم من 7 إلى 10 عارضين، إضافة إلى مبادرات من المجتمع المدني لإقامة 20 معرضا بمشاركة مديرية التموين داخل القري بمراكز المحافظة، مع إقامة 7 شوادر في كل مركز.

وأشار إلى ضخ 4 أطنان سكر، و 25 كرتونة زيت، ونصف طن أرز بكل معرض من معارض أهلا رمضان يوميا، بخلاف ما يضخ من خلال شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى استمرار التعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف والغرفة التجارية بالمحافظة، لتوفير كل السلع الغذائية.

وأشار جمعة عبد الحفيظ، مدير عام الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف، إلى أن عدد البطاقات التموينية في المحافظة يصل إلى 815 ألف بطاقة يستفيد منها 2 مليون و200 ألف مواطن يقومون بصرف السلع التموينية والخبز المدعم من خلال 1200 بقال تمويني ومنفذ جمعيتي، و1300 مخبز بلدي مدعم تم تحويل أكثر من 40% منهم إلى غاز طبيعي.

وقال إن عدد مستودعات البوتاجاز في محافظة بني سويف يصل الي 140 مستودعا، و7 مستودعات دقيق مدعم بقدرة طحن يومي 1300 طن قمح تنتج من 800 إلى 850 طن دقيق بلدي مدعم يوميا، إضافة إلى 4 صوامع حكومية بسعة تخزينية إجمالية 145 الف طن.

وأكد حسن هلال، مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في بني سويف، أن الشركة يتبعها في المحافظة 12 فرع تجزئة على مستوى مراكز المحافظة، منها 5 هايبر ماركت يجرى فيها طرح كل السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30%.