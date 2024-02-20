رئيس جامعة جنوب الوادي: الجامعات الأهلية مزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعًا مع منسقي برامج الجامعة الأهلية ومسئولى مركز المعلومات، لمناقشة تجهيزات المعامل بالجامعة الأهلية.

جامعة جنوب الوادي الأهلية

وأكد رئيس الجامعة، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتطوير التعليم وإتاحة الفرص للطلاب للالتحاق بالكليات المختلفة من خلال الجامعات الأهلية، وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتحاكي الجامعات الدولية المرموقة، وتغير موقع التعليم العالي بمصر على خريطة العالم.

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي، كما أكد رئيس الجامعة ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات المطلوبة وتوفير كافه الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وشدد رئيس الجامعة على ضروره تجهيز المعامل الجامعية بالجامعة الأهلية بالاجهزة والمستلزمات والاستعداد للفصل الدراسي الثاني وبدأية العام الدراسي الجديد وعمل خارطة طريق واضحه لكل برنامج.

يذكر أن جامعة جنوب الوادي الأهلية 2024، بدأت فيها الدراسة من العام المقبل الماضي، وبها 6 برامج تعليمية في الطب والهندسة والعلاج الطبيعي والحاسبات والصيدلة.