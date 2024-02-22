مسلم يكذّب ادعاءات إغلاق معبر رفح: مسؤولون دوليون تأكدوا من فتحه بأنفسهم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ مسؤوليين دوليين كبار زاروا معبر رفح وتأكدوا أنّه مفتوح ولم يتم إغلاقه، وكان آخرهم وزير التعاون الدولي الكندي.

وأضاف مسلم، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تزامنت مع رفض مصر دخول الأجانب من غزة إليها قبل إدخال المساعدات الإنسانية، أي أنّه جرى تعليق دخول الأجانب بالمساعدات لإنقاذ الأشقاء في القطاع المحاصر.

وتابع مسلم: «مصر نفذت إرادتها وقتها ولم يدخل الأجانب إلى أرضها إلا بإدخال المساعدات إلى غزة»، متابعا: «المعبر مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري، ولدينا مشكلة في الجانب الآخر للمعبر خاصة مع هدم الطرق واستهداف المساعدات، ما اضطر إلى الدخول عدة مرات لإصلاح الطرق التي تهدمت».

وأكد أنّ إسرائيل سلطة احتلال غاشمة، والجميع بحاجة إلى تنسيق الجهود لإنهاء الوضع غير القانوني وإعادة الاستقرار إلى غزة وأهلها.