محمود مسلم: الخطاب الأوروبي أصبح يميل إلى فلسطين.. وحل الدولتين مطروح بقوة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنَّ الخطاب الأوروبي أصبح يميل إلى فلسطين أكثر منه ميلاً إلى الاتجاه الآخر، وذلك عكس ما حدث في بداية الحرب على غزة.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّه في بداية الحرب وجدنا بعض الدول الأوروبية كالنمسا وألمانيا والمجر تؤيد إسرائيل بشكل أعمى، ولكن في الوقت الحالي دول مثل إسبانيا وبلجيكا ودول أخرى تؤيد حل الدولتين والحق الفلسطيني.

مسلم: أي قرار عن العدل الدولية يمكن الاستناد إليه

وتابع الدكتور محمود مسلم: «بالنسبة إلى المحاكمة التي تجري في العدل الدولية الآن، والرأي المرتقب صدوره منها، فإنَّ أي قرار سيصدر من جهة دولية يمكن الاستناد إليه في قرارات أخرى، وإن كانت قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة إلا أنها تشكل زخما وضغطا وتستند على أدوات أساسية».

واستطرد: «نحتاج لإصدار رأي استشاري من المحكمة يمكن استخدامه في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، أو في أية مفاوضات فيما بعد، لإقرار هذا الأمر، كما أن مسألة حل الدولتين والحل الشامل والعادل صار مطروحا بشكل قوي».

الحرب أعادت القضية الفلسطينية للتفكير ووضعتها في ضمير الإنسانية

وتابع أنه رغم كل مساوئ الحرب التي لم نكن نتمناها أو ندعو إليها، ولكن إن كانت لها تداعيات إيجابية فهي أنها أعادت القضية الفلسطينية إلى التفكير، لتعود من مرحلة النسيان إلى مرحلة التفكير، خاصة بعد أن كانت القضية تكاد تكون انتهت، أما الآن فالقضية ليست على أجندات المؤسسات الدولية فقط، ولكن من وجهة نظري في ضمير الإنسانية.