نقيب التمريض تستعرض خطة تطوير القطاع في مصر

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالملتقى العلمي الطلابي الأول لكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية، والذي عُقد بعنوان «نظرة على مستقبل قادة الرعاية الصحية».

خطة تطوير التمريض بمصر

واستعرضت نقيب التمريض خطة تطوير التمريض بمصر، مؤكدة حرص القيادة السياسية على رعاية هيئة التمريض وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية للأطقم التمريضية نظرًا لمجهوداتهم في الرعاية الطبية للمرضى بالأخص خلال فترة الأزمات ومنها فترة جائحة فيروس كورونا.

وأضافت كوثر محمود أن النقابة تقوم بدورها في خدمة الأعضاء من النواحي العلمية والاجتماعية، وتسخير كافة الإمكانيات لهم، مؤكدة أن نقابة التمريض ساهمت في توصيل صوت أعضائها للقيادة السياسية حتى تم تحسين جزء من أحوالهم المالية والأدبية والعلمية.

دور المجلس الصحي في تأهيل الفرق التمريضية

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن دور المجلس الصحي المصري مهم في تدريب وتأهيل الفرق التمريضية ورفع مستواهم العلمي، إضافة إلى دور التأمين الصحي الشامل والذي أحدث طفرة كبرى في المنظومة الصحية بالمحافظات.

وأشار الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، إلى أن القيادة السياسية أَولت اهتمامًا كبيرًا بالجيل الرابع مِن الجامعات وهي الجامعات الأهلية لكي تكُون امتدادًا للجامعات الحكومية، مشيدًا بدور أَعضاء فريق التمريض وجهودهم في الرعاية الطبية، وأنه يمثل 70% مِن نجاح المنظومة الطبية.

رئيس جامعة المنصورة يكرم نقيب التمريض

وأكد خاطر أنه في ظل التطور المستمر نحتاج إِلى تطوير الأساليب التعليمية والمهارات والتدريب لرفع قدرات الطلاب بكلية التمريض، الذين يُعدون في المستقبل ليكونوا قادة في الرعاية الصحية.

كرّم رئيس جامعة المنصورة الأهلية، في ختام الملتقى، الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض على جهودها لخدمة المنظومة التمريضية والارتقاء بها وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الفرق التمريضية.