رئيس جامعة أسيوط: مؤتمر «مستقبل التمريض» منصة رائدة لمناقشة المشكلات الصحية

نظمت كلية التمريض جامعة أسيوط، فعاليات مؤتمرها الدولي السادس، تحت عنوان «مستقبل التمريض: المشكلات الصحية؛ التحديات، والحلول» اليوم الأحد، والممتد خلال الفترة من 18 إلى 19 فبراير، بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة سماح محمد عبد الله عميدة الكلية ورئيس المؤتمر.

دعم منظومة الرعاية الصحية والطبية المتكاملة

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن المؤتمر يأتي في إطار استراتيجية الجامعة التي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الباحثين والمتخصصين في كافة القطاعات المختلفة، لتحسين جودة وأداء التمريض؛ سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على دعم التمريض الذي يعد جزءاً رئيسياً من منظومة الرعاية الصحية والطبية المتكاملة.

وأكد، أن المؤتمر يُمثل منصة رائدة متعددة التخصصات؛ للممارسين، وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة ما يتعلق بالمشكلات الصحية، والتحديات المعاصرة، وأفضل الحلول، مثمناً في ذلك جهود كلية التمريض؛ في رفع كفاءة كوادرها البشرية.

وأشاد الدكتور محمود عبد العليم، بالمؤتمر وبجهود كلية التمريض في القطاع الطبي والصحي، وتخريج كوادر بشرية قادرة على مواجهة التحديات لخدمة المجتمع ووطننا الحبيب؛ فضلاً عن مشاركة مختلف الجامعات من داخل مصر وخارجها، مشيراً إلى حرص الجامعة على الانفتاح والتعاون الدولي والعالمي، ونقل الخبرات ومواصلة التطوير.

ومن جانبه، ثمن الدكتور جمال بدر جهود كلية التمريض في إقامة هذا المؤتمر العلمي، ورفع كفاءة هيئة التمريض بين الجامعات المختلفة من أجل تبادل الخبرات بوصفة أحد الركائز الأساسية في الرعاية الصحية، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع الصحي؛ والتى تتطلب ضرورة مواكبة كل ما هو جديد في المجال الطبي من خلال التعاون المستمر بين الجهات المعنية بالصحة؛ للوصول إلى حلول إيجابية وسليمة للتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي، لتحقيق الإستراتيجية الوطنية في التقدم.

وأشارت الدكتورة سماح عبد الله، إلى ضرورة تسخير التكنولولجيا المتقدمة فى القطاع الصحى، وهو ما يصب في مصلحة المريض بالدرجة الأولى، موجهة الشكر لكافة الحضور من داخل مصر وخارجها لنقل وتبادل الخبرات.