نقيب التمريض: قرارات الحماية الاجتماعية تسهم في تطوير المنظومة الصحية

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه الكبير بالمواطن، وأطقم التمريض، وذلك بعد إعلانه توفير أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، تُطبق من شهر مارس المقبل.

أشارت كوثر محمود، في بيان، إلى أن التمريض المصري محظوظ بفترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ استرد الكثير من حقوقه على مدار السنوات الماضية، كان على رأسها حوافز النوبتجيات والسهر ورفع الحد الأدنى لمرتبات أطقم التمريض في كل المنشآت الصحية، لتحسين الوضع المادي لهم والحد من تسرب التمريض للخارج.

أوضحت أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، سيسهم في تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، لتحقيق هدف التنمية الشاملة.

أضافت أن تلك القرارات ستسهم في تقليل آثار موجات التضخم العالمية، ومن شأنها رفع المعاناة عن كاهل المصريين وأعضاء التمريض وأصحاب المعاشات.

شددت على أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل سبل العيش الكريم للمواطنين.

أكدت أن قرار زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل ليصبح 6 آلاف جنيه، سيسهم في رفع المعاناة عن كاهل الأطقم التمريضية العاملة بالقطاع الحكومي، والمقدر عددهم بنحو 300 ألف عضو.