تفاصيل طرح أراض جديدة للاستثمار في 10 محافظات.. آخر موعد للتقديم 14 مارس

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، تفاصيل طرح أراضٍ جديدة للاستثمار في 10 محافظات، في إطار استراتيجية الوزارة لدفع عجلة التنمية وتعميق التصنيع المحلي والتيسير على المستثمرين.

وأشارت إلى أنه جرى التنسيق من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع الهيئة العامة للاستثمار، لإطلاق المرحلة السادسة من خريطة الاستثمارية الصناعية التي جاء من ضمنها الطرح.

تفاصيل طرح أراضٍ جديدة للاستثمار في 10 محافظات

- طرح أراضٍ صناعية بإجمالي 456 قطعة أرض جديدة في 10 محافظات.

- مسامات الأراضي تتراوح بين 200 متر و10 آلاف متر، ليكون إجمالي مساحة الأراضي نحو مليون متر تقريبًا.

- تكون الأراضي بنظام التملك أو حق الانتفاع.

- تُسحب كراسة الشروط إلكترونيًا، وآخر موعد اليوم.

- التقديم متاحًا حتى 14 مارس المقبل.

- تطلب كراسة الشروط مقابل 2305 جنيهات، ويمكن الاطلاع عليها بالمجان من خلال موقع الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.

أماكن الأراضي الصناعية في 10 محافظات

وجاءت الأراضي الصناعية في 10محافظات كالآتي:

- في محافظة الشرقية: طرح 39 قطعة بمدينة العاشر من رمضان.

- في محافظة الجيزة: 25 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة.

- محافظة المنوفية: 39 قطعة بمدينة السادات.

- محافظة قنا: 126 قطعة بقفط.

- محافظة شمال سيناء: 76 قطعة بمنطقة بئر العبد.

- محافظة سوهاج: 42 قطعة بمناطق الكوثر، غرب جرجا، غرب طهطا، الأحايوة شرق.

- محافظة بورسعيد: 60 قطعة بامتداد جنوب الرسوة.

- محافظة الفيوم: 15 قطعة بكوم أوشيم.

- محافظة المنيا: 24 قطعة بمنطقة المطاهرة.

- محافظة الدقهلية: 10 قطع بجمصة.