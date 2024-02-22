«التنسيقية» تعقد ورشة عمل اليوم عن التشريعات المنظمة للصحافة

تُنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ورشة عمل حول «التشريعات المنظمة للصحافة»، نظرًا لأهمية الصحافة ودورها في نشر الوعي بين المواطنيين.

وتتناول الورشة مناقشة محاور عدة أبرزها التشابكات التشريعية «تشابكات قوانين الهيئات الإعلامية»، وتشريعات بحاجة إلى التطوير لمواكبة التغيرات، وأهمية مراجعة قانون نقابة الصحفيين، إضافة إلى حرية الفكر والرأي، وأهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات، فضلاً عن ميثاق الشرف الصحفي، والأوضاع المالية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية الخاصة.

ورشة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

يدير الورشة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفيولا فهمي، عضو التنسيقية.

ويشارك في الورشة المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والنائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف.

ويشارك من التنسيقية النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والدكتورة شيماء عبد الإله، عضو الهية الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسعيد شحاتة ومنى قشطه وأسماء عبد الله، أعضاء التنسيقية.