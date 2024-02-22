محافظ الشرقية يعتمد المخطط الاستراتيجي للزقازيق لعام 2037

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق لسنة 2037، الذي جرى إعداده بالتعاون مع وزارة الإسكان، متمثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة وأماكن الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية، واستيعاب أماكن النمو العمراني بجميع اتجاهات المدينة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبيه احتياجاتهم.

الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد

وأشاد محافظ الشرقية، بالتعاون والتنسيق المثمر بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، في إنهاء المخططات الاستراتيجية للمدن، بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد، وكذا استيعاب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة.

اعتماد المخططات الاستراتيجية

وأشار المحافظ إلى أهمية اعتماد المخططات الاستراتيجية لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البنية العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية، إلى جانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصه للتنمية المستقبلية وفق الإشتراطات البنائية الجديدة، ومنعًا لإهدار ملكيات المواطنين، ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية باعتبارها ركيزه أساسية للتنمية الشاملة.

ومن جهته، أوضح المهندس سامح عطية، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنّ الإدارة أجرت الدراسات اللازمة، ونظمت ورش العمل والزيارات الميدانية لتحديد الاحتياجات المستقبلية للتوسعات العمرانية ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبئيية لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة للمدينة.