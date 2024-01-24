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وزير الإسكان: مستعدون للمشاركة في تخطيط وتنفيذ المشروعات القومية بجزر القمر

كتب:

أيمن حمزة
10:11 ص | الأربعاء 24 يناير 2024
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

أعرب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته البالغة بزيارته لجزر القمر، مؤكدا استعداد مصر للمشاركة في تخطيط وتنفيذ المشروعات القومية بموروني، ونقل الخبرات للأشقاء.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الإسكان إلى جزر القمر، وذلك في إطار العلاقات القوية التي تجمع الدولتين الشقيقتين.

توقيع عقد إنشاء ميناء موهيلي بجزر القمر

وخلال الزيارة؛ شهد الوزير مراسم توقيع عقد إنشاء ميناء موهيلي بجزر القمر بقيمة 60 مليون يورو، إذ وقع العقد وزير البنية التحتية بجزر القمر، والمهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور وزراء المالية والدفاع والاقتصاد والنقل والتخطيط وأمين عام مجلس الوزراء بجزر القمر.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع، استقبل غزالي عثماني، رئيس جزر القمر، الوفد المصري، وتناول اللقاء دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في تحقيق رؤية جزر القمر2030، وأبدى عثماني سعادته بإسهام الشركات المصرية في المشروعات التنموية بجزر القمر، وعبر عن إعجابه بالتجربة المصرية في مجال التشييد والتنمية.

وضم وفد شركة المقاولون العرب؛ المهندس أيمن عطية والمهندس أحمد العدلاني والمهندسة هبة أبو العلا، أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس علاء شلبي، رئيس القطاع.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.