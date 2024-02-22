«الحركة الوطنية»: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» تثبت حجم الانتهاكات الإسرائيلية على غزة

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية خطوة تاريخية، لإقرار الحق الفلسطيني، وإثبات حجم الممارسات الإجرامية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطينى، وتؤكد المواقف المصرية الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية.

مرافعة مصر تثبت حجم الممارسات الإجرامية للاحتلال

وأضاف أن تحرك الدولة المصرية بهذه المذكرة التي كانت أمام دول العالم، هو إضافة قوية لرصيد الدبلوماسية المصرية التي تتعامل باستخدام كل أدواتها السياسية والقانونية، للتنديد بحجم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني بأبشع احتلال في تاريخ البشرية، خاصة أن المرافعة المصرية كشفت دقة الفريق القانوني لوزارة الخارجية المصرية، بعدما تناول بشكل مفصل الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتأكيد اختصاص المحكمة للنظر فى المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية فى إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

وأوضح أمين عام الحزب أن المرافعة المصرية رصدت كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الأشقاء الفلسطينيين، وفندت انتهاكاهم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانى، وأبرزت التمييز الديني والعنصري ومنع المساعدات من الوصول إلى الشعب الأعزل، بجانب الاحتلال غير القانوني للأرض، وعدم تفعيل قرار الفصل العنصرى، واستعرضت تاريخ الإجرام الإسرائيلي خاصة أن فلسطين تعاني من أطول فترة احتلال في تاريخ البشرية، ما يؤكد أن موقف مصر واضح وثابت من القضية الفلسطينية وتعد أكثر دولة تدعم الأشقاء.

وأشار «مجدي» إلى أن القيادة السياسية لعبت دورا بالغ الأهمية منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على غزة في فضح انتهاكات الاحتلال ومخططه، خاصة مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضه التام للتهجير القسري للفلسطينيين والاعتداء الوحشى عليهم، خاصة أن مصر تحرص على استخدام كل ما تمتلكه من خبرات ومفاتيح وأدوات لحل القضية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق.