عضو بـ«النواب»: مرافعة مصر بـ«العدل الدولية» تعزز دعم القضية الفلسطينية دوليا

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال النائب زكي عباس، في بيان له، إن هذه المرافعة خطوة مهمة تعزز من دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وتسجل انتصارا للعدالة الإنسانية.

الاحتلال يخلق ظروف حياة مستحيلة في غزة بشكل متعمد

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مرافعة مصر كشفت للعالم مدى قبح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من السماح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطينى والتوسع في بناء المستوطنات، وخلق ظروف حياة مستحيلة في قطاع غزة بشكل متعمد.

مصر ترفض الضغوط الدولية لتهجير الفلسطينيين

وأكد النائب زكي عباس، أن المرافعة تعبير حقيقي عن المواقف المصرية الثابتة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضع الحقوق الفلسطينية العادلة وثوابت الأمن القومي المصري نصب أعينها رافضة جميع الإملاءات والضغوط الدولية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرافعة تأكيد لالتزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت النائب زكي عباس إلى أن مصر ستواصل العمل بكل الوسائل السلمية لدعم الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.