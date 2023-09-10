باحثة بالمصري للفكر والدراسات: مجموعة العشرين تستحوذ على 75% من تجارة العالم

قالت آية عبدالعزيز، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن قمة العشرين ذات أهمية، خاصة أن المجموعة من أهم التكتلات الاقتصادية التي تستحوذ ما يقرب من 75% من التجارة العالمية، وجاءت مشاركة مصر بناء على دعوة من رئيس الوزراء الهندي في سياق الشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية بين مصر والهند.

قمة العشرين فرصة لعرض وجهة نظر مصر

وأضافت «عبدالعزيز»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن قمة العشرين فرصة كبيرة للتحدث عن توجهات السياسة الخارجية المصرية، واهتمامها بالقضايا والشؤون العالمية، ومدى استجابتها للتحديات الملحة التي تتعرض لها دول الجنوب العالمي، كما أنها فرصة لعرض مصر وجهة نظرها بشأن العديد من الأزمات والتحديات الاقتصادية والمالية.

نظام عالمي يتغير

وأشارت إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات القمة أكد خلالها أن هناك نظاماً عالمياً يتغير، وهذا النظام يحتاج إلى إعادة صياغة في للترتيبات الحالية لكي تتناسب مع الأوضاع، وتتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.