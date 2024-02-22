بعد انتشار فيديو لمذيعة شهيرة تعاني من السحر الأسود.. ماذا قال الأزهر؟

يعاني الكثيرون من التعرض للسحر وتوقف أمور حياتهم، ومنهم من لا يعلم أنه مسحور في الأساس ويتصرف بشكل طبيعي، ليظل يبحث عن علاج لما وقع فيه، سواء بالطب أو الدين، وفي هذا السياق نشرت الإعلامية سالي عبد السلام فيديو تدعي فيه تعرضها للسحر، الذي اشتمل على لقطات من منزلها بها بقايا جثمان قطة، وبعض المتعلقات الطبية مجهولة المصدر، ومع بحثها المكثف عن ماهية تلك الأغراض، أدركت أنها تتعلق بطقوس «السحر الأسود».

ويبحث الذين وقعوا في فخ السحر عن العلامات الدالة، للتحقق من الإصابة به والاتجاه نحو العلاج، وفي هذا الصدد أوضح الدكتور محمود جمال، مدرس مساعد بقسم الشريعة بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مفهوم السحر الأسود، والعلامات التي تظهر على الشخص المسحور، بجانب تقديم نصائح للشفاء منه.

ما هو السحر الأسود؟

يلجأ السحرة إلى الاستعانة بالطقوس المعقدة وتسخير الشياطين والجن لأذية الناس، وتعطيل أمور حياتهم، وجلب الأمراض لهم، وأشيع عن هذا النوع من السحر اسم «السحر الأسود».

رأي الأزهر في السحر الأسود

يعد السحر من الكبائر المحرمة؛ إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر»، وعلى هذا يتنافى السحر مع وجود الإيمان؛ إذ لا يجتمع في قلب الإنسان الإيمان بشكل سليم بجانب بحثه عن السحر لأذية الآخرين، ويقود السحر إلى الشرك بالله وارتكاب الكبائر.

علامات وجود السحر الأسود

- مشكلات صحية لا سبب لها.

- الشعور بالتنيمل في الأطراف أو الحرارة أو بالبرودة.

- حزن وضيق مستمر في الصدر.

- صداع متنقل بشكل دائم.

- انفعالات شديدة غير مبررة منها الخوف أو الغضب.

- اصفرار الوجه.

- كثرة التعرق.

- كثرة التبول.

- ضعف الشهية.

- خفقان في القلب.

- ألم أسفل الظهر والكتفين.

- كثرة التجشؤ والتنهد.

- حب الانعزال.

-الخمول والكسل والرغبة في النوم.

كيفية إبطال السحر الأسود

من الضرروي التحصن بالقرآن إذا شعرت بعلامات السحر السابقة، وعلى الشخص المصاب قراءة المعوذتين وآية الكرسي بشكل مستمر، كما يفضل قراءة الرقية الشرعية يوميًا.