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أمين الفتوى: نشر الشائعات والأخبار الكاذبة من الكبائر (فيديو)

كتب:

أحمد العانوسي
11:00 م | الخميس 25 يناير 2024
برنامج مع الناس

برنامج مع الناس

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إن نشر الشائعات هو شكل من أشكال الكراهية للوطن، لافتًا إلى أن تشويش المجتمع جريمة، ويعتبر أحد مفردات الكراهية.

وأكد أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جعل المجتمعات لها حرمة وعرض، عند قيام أحد بتفزيع الناس، هنا يحدث هلاك لهم، مشيرًا أن هنا قال سيدنا النبي، «من قال هلك الناس وهم لم يهلكوا، فهو أهلكهم». 

وتابع: «عندما يفزع أحد الناس ويخيفهم ويؤذيهم فهذا من الكبائر، لأن من يقوم بهذا يريد أن يروج لنفسه بدور الواعي أو الفاهم، وبالتالي يقوم بنشر أخبار كاذبة والكذب من الكبائر». 

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