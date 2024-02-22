«برلمانية الوفد»: الرئيس السيسي حريص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن

قال ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطن، تضمّنت زيادة الرواتب الشهرية ورفع الحد الأدنى للأجور، وتكثيف الحملات الرسمية والأمنية على التجار لضبط الأسعار.

وأكد الهضيبي لـ«الوطن»، أنّ الرئيس ضغط على خزينة الدولة من أجل تحسين حياة المواطنين، ونأمل أن يكون لهذه القرارات تأثير إيجابي على حياة المواطن، وأن تتبعها المزيد من الخطوات لتخفيف الأعباء عن كاهله.

وتابع قائلا، أنّ هذه الخطوات تُعد إيجابية للغاية، ونأمل في حزب الوفد أن تتبعها المزيد من القرارات لتحسين حياة المواطن، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان المبارك والأعياد، داعيا المواطنين إلى التكاتف والتعاون مع الدولة لتجاوز الأزمة، مؤكدا أنّ مصر ستخرج من الأزمة أقوى وأكثر ازدهارًا.