حملة نظافة موسعة في مساجد الجمهورية استعدادًا لشهر رمضان المبارك

واصلت مديرية أوقاف الجيزة حملة لتنظيف المساجد استعدادا لشهر رمضان، وكانت البداية من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، تلاها مساجد خالد بن الوليد بالكيت كات إمبابة، وأبو بكر بالجيزة، والرشد بالعجوزة، بحضور كل من السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور السيد مسعد السيد حسن مدير مديرية أوقاف الجيزة.

الحفاظ على النظافة واجب شرعي

وقال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم، إنّ الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي.

وأكد أن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمن، وعنوان يعرف به المسلم، حيث يقول الحق سبحانه : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).

حملة النظافة الموسعة في المساجد

ويأتي ذلك استمرارًا لحمة النظافة الموسعة بجميع مساجد الجمهورية التي أطلقتها وزارة الأوقاف يوم الاثنين الماضي، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وفي إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445هـ .