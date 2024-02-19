«برلمانية الوفد»: البحث العلمي يساعد في رفع كفاءة المواني وتنشيط التجارة

أكد ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنّ قطاع النقل من أهم المحاور في مصر، ويعد من المشروعات التي تساعد على جذب الاستثمار والمستثمرين.

البحث العلمي بقطاع النقل

وقال الهضيبي، خلال كلمته في الجلسة العامة للشيوخ، لمناقشة طلب المناقشة العامة بتطوير قطاع النقل في مصر، إنّه يجب إيجاد خطة لتوطين صناعة النقل في مصر خاصة النقل الذكي، مع ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي بقطاع النقل والاهتمام بالنقل الذكي والبحري والكهربائي.

ممرات لوجستية لتنشيط حركة التجارة

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالاهتمام بالبحث العلمي بقطاع النقل والاهتمام بالنقل الذكي والبحري والكهربائي في مصر، إضافة إلى رفع كفاءة المواني البحرية وتنفيذ ممرات لوجستية لتنشيط حركة التجارة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن خطة تطوير قطاع النقل في مصر.