«الوفد» يطلق مسابقة للقرآن الكريم في الغربية بمناسبة شهر رمضان

تنظم أمانة حزب الوفد بمحافظة الغربية، مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان، تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب.

مسابقة لحفظة القرآن الكريم

وأعلن النائب الوفدي المهندس حازم الجندي، عضو الهيئة العليا رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية، تنظيم مسابقة لحفظة القرآن الكريم من أبناء محافظة الغربية تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة عن الجوائز المالية وطريقة الاشتراك لأبناء محافظة الغربية من حفظة القرآن الكريم، ومنها أن يكون المتسابق من أبناء المحافظة، ولكل فئة عمرية عدد محدد من الأجزاء في القرآن الكريم.

جوائز المسابقة

وجوائز المسابقة، يحصل فيها المركز الأول في حفظ القرآن كاملا على 5000 جنيه، والثاني 3000 جنيه، والثالث 2000 جنيه، ومن الرابع إلى العاشر 1000 جنيه، وحفظ نصف القرآن المركز الأول 2000 جنيه، والثاني ألف جنيه والثالث 900 جنيه ومن الرابع إلى العاشر 500 جنيه، وحفظ ربع القرآن الكريم، المركز الأول 1000 جنيه، والثاني 900 جنيه والثالث 800 جنيه، ومن الرابع إلى العاشر 500 جنيه.