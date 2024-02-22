وزارة الشباب تبحث تدشين أكبر حملة قومية لتعليم اللغة المصرية القديمة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، لتدشين أكبر حملة قومية لتعليم اللغة المصرية القديمة التي ستطلقها حملة بشبابها، خلال الفترة المقبلة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

التعريف بالحضارة المصرية القديمة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحملة القومية المزمع إطلاقها، تستهدف التعريف بالحضارة المصرية القديمة، التي سبقت حضارات شعوب العالم فهي رائدة في ابتكاراتها وعمائرها وفنونها وأذهلت العالم والعلماء بفكرها وعلمها، فهي حضارة متصلة الحلقات تفاعل معها الإنسان المصري وتركت في عقله ووجدانه بصماتها، لذا حرصت وزارة الشباب والرياضة على إطلاق الحملة من خلال بشبابها.

الارتقاء بحياة المواطنين معيشياً وثقافياً واجتماعياً

وذكر صبحي أنّ الوزارة تعمل في ضوء مبادرة الرئيس لبناء الإنسان المصري والتي تتضمن الارتقاء بحياة المواطنين معيشياً وثقافياً واجتماعياً وتنموياً، من خلال تكثيف مثل هذه المبادرات الثقافية والمعرفية، لما لها من تأثير كبير في المجتمع بوجه عام وعلى الشباب على وجه الخصوص، موضحًا أنّ الثقافة والوعي والمعرفة بالحضارة المصرية القديمة بالنسبة للمصريين ليس قضية وجود فقط، لكن أيضا استدامة، مشيرًا إلى أن الوعي قضية بناءة للمجتمع وهي جزء من الثقافة الجماعية لدى المصريين.

وأكد الوزير أنّ تعامل الوزارة مع مختلف القطاعات المجتمعية المحلية والإقليمية من خلال قطاعات الوزارة المختلفة وبرؤية واستراتيجية واضحة تتعامل مع المراحل السنية المختلفة بشكل تربوي والتي نشترك بها من خلال مراكز الشباب والأندية ومختلف الهيئات التابعة للوزارة.

من جانبه، أشاد الدكتور وسيم السيسى، بجهود ودور وزارة الشباب والرياضة برعاية خاصة من الوزير الهمام الدكتور أشرف صبحى لربط الشباب والطلائع بوطنهم وتحقيق الولاء والانتماء وحب الوطن بينهم، مشددًا على ضرورة التوعية للتصدى للشائعات والهجمات المغرضة من أعداء الوطن الذين يشوهون التاريخ ويدعون أنهم بناة الاهرام ويسعون لسرقة التاريخ غير أن مصر قادرة على فضحهم وكشف خططهم.