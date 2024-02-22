حقيقة إصابة السيدات بالسرطان بسبب الذهب الصيني.. ماذا قال هاني الناظر؟

لم يكن يتأخر عن تفنيد ما يتداوله رواد السوشيال ميديا، ليبين حقيقته الطبية والعلمية، فقبل وفاته بأيام، خرج الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية الشهير ليؤكّد أنَّه لا يوجد دليل علمي على إصابة السيدات بالسرطان نتيجة لشراء الذهب الصيني وارتدائه، وذلك في تعليق دقيق على شائعات كثرت على صفحات التواصل الاجتماعي.

لا توجد أدلة طبية بشأن إصابة السيدات بالسرطان بسبب الذهب الصيني

«هذه الإشاعات التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها الترند فقط ولا يوجد أي دراسات أو أدلة أجريت بهذا الشأن»، تأكّيد واضح من هاني الناظر خلال حديثه مع «الوطن» قبل أيام، بشأن عدم وجود أي ضرر من ارتداء السيدات للذهب الصيني.

وسخر أستاذ الأمراض الجلدية من هذه الشائعات قائلًا: «طبعا الأحاديث دي هدفها إثارة الجدل، والكلام عن الإصابة بـ السرطان بسبب الذهب الصيني هدفها ضرب هذا النوع من الذهب».

هاني الناظر قبل رحيله: سعيد بمحبة الناس خاصة بعد مرضي

جاء تصريحات هاني الناظر لـ«الوطن»، قبل 19 يومًا من رحيله، إذ عبّر وقتها عن «سعادته الغامرة بمحبة الناس ودعاءهم له منذ اللحظة الأولى لإعلان مرضه، وتمنى أن يشفيه لله ويعود لمداوة مرضاه».