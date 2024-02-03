هاني الناظر: إصابة السيدات بالسرطان بسبب الذهب الصيني مجرد تريند

كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، حقيقة إصابة السيدات بالسرطان بسبب الذهب الصيني، تعليقًا على ما انتشر حول التحذيرات الخاصة بشراء الذهب الصيني الأيام القليلة الماضية، وإصابة السيدات بالسرطان بسببه وأنه مأخوذ من مخلفات المعادن وتسيح هذه المعادن وتشكيلها على هيئة مجوهرات، إذ يعد أمرًا خطيرًا ويسبب السرطان بعد ملامسته للجلد.

حقيقة إصابة السيدات بالسرطان بسبب الذهب الصيني

وأكد الدكتور هاني الناظر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد دليل علمي على هذه الأقاويل ولا دراسات أجريت، وإنما هي مجرد إشاعات من أجل «التريند» تطلقها صفحات لجمع المتابعين.

مما يتكون الذهب الصيني وطريقة تصنيعه

وخلال الأيام القليلة الماضية روجت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، بأن الذهب الصيني يصيب الإنسان بالسرطان، حيث طبيعة الإنتاج الخاصة به ضارة على الصحة، لافتة إلى أن إنتاجه يعتمد على فضلات المعادن ويتم تسيح هذه المعادن وتشكيلها على هيئة إكسسوارات وبيعها للسيدات، معلقة على تصنيع وتكوين الذهب الصيني وهو عبارة عن زنك ورصاص ونيكل وهي المعادن التي تسبب سرطان في حال ملامستها للجلد.