معهد البحوث الزراعية ينعى هاني الناظر: صاحب بصمات واضحة في التطوير

نعى معهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث، الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، والذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وقال المعهد في نعيه: «يعلم الجميع أنّه كانت له بصمات واضحة في تطوير المركز، علاوة على تخصيص جزءٍ من وقته لتقديم استشارات طبية مجانية على السوشيال ميديا.. ندعو الله سبحانه وتعالي أن يحعل أعماله الخيرية في ميزان حسناته، داعين الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه وطلابه الصبر والسلوان».

تخصيص سيارات لنقل الموظفين للمشاركة في الجنازة

كما نعى الدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث التابع لوزار التعليم العالي والبحث العلمي، هاني الناظر: «نشعر بالحزن لوفاة عالم جليل وذي قيمة ومكانة علمية».

وأوضح درويش، أنّه سيتم تخصيص عددٍ من السيارات لنقل الموظفين والعاملين والباحثين للمشاركة في الجنازة على الفقيد، لافتا إلى أنّ المركز سيُكرمه، خلال الفترة المقبلة، لما له من إسهامات وإنجازات في المركز.