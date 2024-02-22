آخر روشتة بخط يد هاني الناظر.. تعالج عدة أمراض

وصف الراحل الدكتور هاني الناظر، روشتة سحرية لعلاج بعض الأمراض قبل وفاته، كتبها بخط يده ونشرها عبر حسابه على فيس بوك.

آخر روشتة بخط الدكتور هاني الناظر

ونشر الراحل هاني الناظر عبر حسابه على فيس بوك، صورة لروشتة علق عليها قائلا: «شكلنا كدة داخلين على صيف ساخن بزيادة، وبناء عليه عاوز أفكر حضراتكم بأهمية الحفاظ على مناطق معينة بالجسم بشكل جاف تماما ودائما، وهي مناطق الثنايا مثل تحت الإبط والصدر والبطن لدى أصحاب الوزن الثقيل، وبين أصابع القدمين وبين الفخذين، فوجود عرق أو مياه في هذه المناطق يتسبب في نمو مجموعة فطريات تؤدي إلى التهابات شديدة ومؤلمة جدا».

وأضاف الراحل هاني الناظر: «عموما وعلى سبيل الاحتياط إذا حدثت مثل هذه الالتهابات يمكنكم تحضير هذه التركيبة الآمنة تماما والخالية من الكورتيزون في الصيدليات القريبة منكم، وعند استعمالها ترج جيدا ويدهن بها المكان المصاب مرتين أو 3 يوميا، وتصلح أيضا لعلاج التهابات الحفاضات وربنا يحفظ حضراتكم جميعا».