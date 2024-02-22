رسالة من هاني الناظر إلى المصريين قبل إعلان مرضه.. ما هو أرخص دواء؟

«المياه هي أرخص دواء» نصيحة أخيرة وجهها الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية والشهير بـ«طبيب الإنسانية» لمتابعيه ومرضاه ومحبيه، قبل إعلان مرضه بالسرطان وخضوعه لجلسات العلاج الكيماوي في 30 سبتمبر الماضي.

المياه أرخص دواء تمنع تكون الجلطات

وفي تدوينة أخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، شرح هاني الناظر أهمية شرب المياه، قائلًا: «جالس علي الكرسي وعلى يميني زجاجة المياه وأمامي على المكتب المصحف الشريف، وبحلف للمريض الذي كان يجلس أمامي ولكم، وأؤكّد أنَّ المياه هي أرخص دواء فهي تمنع تكون الجلطات وتساعد علي تدفق الدم لأعضاء الجسم وتمنع تكون حصوات الكلي

وسرد الدكتور الشهير بـ«طبيب الإنسانية» فوائد شرب المياه بقوله« المياه تخلص الجسم من السموم والأملاح، وتحسن وظائف الكبد وأداء الأمعاء، وتحافظ على البصر والسمع، وتحسن الذاكرة، وتمنع سقوط الشعر، وتقوي الأظافر وتؤخر شيخوخة الجلد وتمنع جفافه وتشققه».

وفاة الدكتور هاني الناظر

وكان هذا المنشور هو الأخير قبل إعلان الدكتور هاني الناظر عن إصابته بخلايا سرطانية، وعن بدء رحلته في العلاج، ليرحل عن عالمنا قبل قليل، بعد صمود دام لما يقرب من 5 أشهر.