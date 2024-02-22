أسامة الأزهري ناعيا هاني الناظر: تفانى في خدمة الناس وسخّر مهنته لجبر خواطرهم

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر وأستاذ الجلدية الشهير.

كان مثالا لإتقان العمل والإخلاص والتفاني في خدمة الخلق

وقال «الأزهري» في بيان له: «رحم الله الدكتور هاني الناظر كان مثالا لإتقان العمل والإخلاص والتفاني في خدمة الخلق ومساعدتهم، ونموذجًا تطبيقيًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «خير الناس أنفعهم للناس».

وتابع: «سخر مهنته لخدمة الناس، وجبر خواطرهم، داعيا له «اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى وألهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

موعد صلاة الجنازة على الراحل هاني الناظر

جدير بالذكر أنَّ صلاة الجنازة على الراحل هاني الناظر ستقام عقب صلاة العصر بمسجد المجمع الإسلامي، بجوار مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وأن العزاء سوف يقام غدًا.