آخر صورة للدكتور هاني الناظر قبل رحيله.. ابتسامة مشرقة «من عنيا الاتنين»

قبل رحيله عن عالمنا، نشر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، آخر صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي قبل اكتشاف إصابته بالسرطان، وظهر في الصورة بابتسامة مشرقة، تاركا ذكرى مؤثرة ووداعًا أليمًا لدى محبيه ومتابعيه.

وكانت هذه الصورة جرى التقاطها قبل إعلان إصابته بخلايا سرطانية، إذ أعلنت أسرة الدكتور هانى الناظر، قبل قليل أنه وافته المنية، وأن الجنازة ستقام في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

آخر صورة للدكتور هاني الناظر

وكتب الدكتور هانى الناظرعلى الصورة: «السيدات والسادة الاصدقاء والمتابعين لصفحتي.. أنا من عينيا الاثنين طبعا استقبل أسئلتكم الطبية.. وأجاوب عليها كالمعتاد.. ولكن يبدو للأسف أنه حدث تغير مفاجئ في نظام الفيس بوك بحيث أصبحت المنشورات لا تظهر إلا لعدد قليل جدا من حضراتكم يختاره نظام فيس بوك.. وبالتالي لا يصلني على الصفحة إلا عدد محدود للغاية من الأسئلة التي قد يرى أصحابها منشوراتي بالصدفة.. وقد يكون الحل للتغلب على هذه المشكلة أن يقوم صاحب السؤال أو من يريد متابعة ما أنشره هو الدخول مباشرة على صفحتي.. لمتابعة المنشورات دون أن ينتظر ظهورها بالصدفة على التايم لاين على صفحته».